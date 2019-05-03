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Клімкін: Кожні 40 секунд фіксуємо кібернапади на міністерства чи ЦВК

"Це відбувається повсюди, і це абсолютно безпрецедентно, що стосується охоплення, особливо в сфері кібербезпеки"
В Україні кожні 40 секунд фіксуються кібернапади на комп'ютерні мережі міністерств, атаки на Центральну виборчу комісію та інші відомства.
Клімкін: Кожні 40 секунд фіксуємо кібернапади на міністерства чи ЦВК Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив голова МЗС Павло Клімкін.

"Це відбувається повсюди, і це абсолютно безпрецедентно, що стосується охоплення, особливо в сфері кібербезпеки. Ось простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп'ютерні мережі, спостерігаємо кібернапади на Центральну виборчу комісію та інші відомства. Є втручання, яке стосується нашої критичної інфраструктури", - сказав міністр.

Він запропонував уявити собі якийсь, приміром, блек-аут напередодні виборів.

"Уявіть собі блекаут протягом 5-7 днів перед виборами. Така ситуація може повністю змінити результати голосування. Росія багато намагається зробити, щоб вплинути на вибори, і це стосується не тільки кіберпростору, дезінформації, не тільки блокування активів багатьох українців, політиків, журналістів, це разом з тим втручання в релігійні питання – спроби маніпулювати регіональними релігійними елітами", - каже Клімкін.

За його словами, якщо комусь хочеться вивчити всебічність гібридного втручання – потрібно їхати в Україну.

Нагадаємо, що США допоможуть захистити сервери Центральної виборчої комісії під час президентських виборів в Україні.

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05 03 2019 18:20
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