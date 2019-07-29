Клімкін: Меркель і кілька глав МЗС дивилися серіал "Слуга народу"

Міністр закордонних справ павло Клімкін заявив, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Володимира Зеленського, команда канцлера ФРН Ангели Меркель зробила для неї нарізку з серіалу "Слуга народу"

Очільник МЗС розповів, що ще задовго до виборів спеціально переглянув кілька серій "Слуги народу".

"Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", - розповів міністра закордонних справ Павло Клімкін, йдеться в "Укрінформ".

"Я точно знаю, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і питали мою думку стосовно цього. Назвати їх не можу, оскільки не питав у них дозволу. Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Врешті-решт, я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито", - додав він.

Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Комітет виборців України закликає кандидата у президенти Володимира Зеленського оплатити із виборчого фонду показ фільму "Слуга народу 3".

Показ фільму "Слуга народу 3" під час виборчого процесу може розглядатися як передвиборна агітація на користь Зеленського, повідомляє прес-служба КВУ у Facebook.

Читайте також: Команда президента готує законопроект для змін в СБУ