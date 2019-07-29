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Команда президента готує законопроект для змін в СБУ

Команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України
До створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.
Команда президента готує законопроект для змін в СБУ Олександр Данилюк. Фото: zn.ua

"СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці. Також з відомства приберуть додаткові функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією", - сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, йдеться в "Укрінформ".

Він підкреслив, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським. 

"Зараз я створив групу, яка над ними (законопроектами) працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

Напередодні заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України призначено Олексія Данілова.

Нагадаємо, що 31 травня Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

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