Команда президента готує законопроект для змін в СБУ
"СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці. Також з відомства приберуть додаткові функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією", - сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, йдеться в "Укрінформ".
Він підкреслив, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.
"Зараз я створив групу, яка над ними (законопроектами) працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.
Напередодні заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України призначено Олексія Данілова.
Нагадаємо, що 31 травня Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.
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