Макрон з Путіним зустрінуться у Франції напередодні саміту G7

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив в суботу, що 19 серпня, напередодні саміту "Великої сімки", прийме на півдні країни президента Росії Володимира Путіна

Макрон сказав, що зустріч з Путіним відбудеться в його літній резиденції, середньовічній фортеці Брегансон на французькому середземноморському узбережжі.

Він зазначив, що форт обрали тому, що він дозволяє "працювати в ізоляції... і приймати іноземних лідерів, що я зроблю з Владіміром Путіним через кілька тижнів", інформує "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У Кремлі заявили російському агентству "Интерфакс", що "візит Путіна до Франції в зазначені терміни опрацьовується".

Після переговорів Макрона та Путіна Франція 24-26 серпня прийме саміт лідерів "Великої сімки". Франція у цьому році головує в G7, до якої також належать Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, Японія і США.

Росію в 2014 році виключили з G8 після того, яка вона анексувала український Крим.

В кінці червня Макрон вже заявляв, що планує зустрітися з Путіним.

"Я вважаю, що в рамках "Великої сімки" важливо, щоб ми взяли цю ініціативу (з Росією) ... для того, щоб вивчити всі форми співпраці з ключових тем дестабілізації чи конфлікту, без наївності, але не зачиняючи двері", - сказав він у той час.

Нагадаємо, за словами президента Франції, від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7 знову до G8, повернувши членство Росії.

Читайте також: Савік Шустер знову з'явиться на українському телебаченні