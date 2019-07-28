Макрон з Путіним зустрінуться у Франції напередодні саміту G7
Він зазначив, що форт обрали тому, що він дозволяє "працювати в ізоляції... і приймати іноземних лідерів, що я зроблю з Владіміром Путіним через кілька тижнів", інформує "Європейська правда" з посиланням на AFP.
У Кремлі заявили російському агентству "Интерфакс", що "візит Путіна до Франції в зазначені терміни опрацьовується".
Після переговорів Макрона та Путіна Франція 24-26 серпня прийме саміт лідерів "Великої сімки". Франція у цьому році головує в G7, до якої також належать Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, Японія і США.
Росію в 2014 році виключили з G8 після того, яка вона анексувала український Крим.
В кінці червня Макрон вже заявляв, що планує зустрітися з Путіним.
"Я вважаю, що в рамках "Великої сімки" важливо, щоб ми взяли цю ініціативу (з Росією) ... для того, щоб вивчити всі форми співпраці з ключових тем дестабілізації чи конфлікту, без наївності, але не зачиняючи двері", - сказав він у той час.
Нагадаємо, за словами президента Франції, від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7 знову до G8, повернувши членство Росії.
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