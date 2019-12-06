Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Еммануель Макрон виступає за надання відносинам Європи і Росії "динамічного відновлення"

Президент Франції назвав умову для "динамічного відновлення" відносин з Росією
За словами президента, від зусиль Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення конфлікту на Донбасі залежить, чи розширять формат G7 знову до G8, повернувши членство Росії.
Еммануель Макрон виступає за надання відносинам Європи і Росії "динамічного відновлення" Фото: reuters.com

"Я думаю, що якщо не буде прогресу в мінському процесі, реформування G8 бути не може", - сказав Макрон в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS, повідомляє "Європейська правда".

"Має бути стратегічний діалог з Росією, і має бути динамічне відновлення. Тому в найближчі тижні я матиму тривале, розлоге, стратегічне обговорення з Владіміром Путіним як президент Франції, так і президент G7, щоб мати можливість знову відкрити це", - зазначив він, маючи на увазі саміт G20 в Осаці в кінці червня.

Говорячи про анексію Криму, він підкреслив, що Європа не може закривати очі на "військовий жест" з боку Москви.

Нагадаємо, напередодні нідерандський депутат Март ван де Вен заявив про те, що Рада Європи і Парламентська асамблея РЄ стали заручниками Росії, яка не сплачує внески до бюджету організації, не виконує інші зобов'язання, порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також: США закликають Росію звільнити затриманих кримських татар

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2019 10:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.