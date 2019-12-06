Еммануель Макрон виступає за надання відносинам Європи і Росії "динамічного відновлення"
"Я думаю, що якщо не буде прогресу в мінському процесі, реформування G8 бути не може", - сказав Макрон в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS, повідомляє "Європейська правда".
"Має бути стратегічний діалог з Росією, і має бути динамічне відновлення. Тому в найближчі тижні я матиму тривале, розлоге, стратегічне обговорення з Владіміром Путіним як президент Франції, так і президент G7, щоб мати можливість знову відкрити це", - зазначив він, маючи на увазі саміт G20 в Осаці в кінці червня.
Говорячи про анексію Криму, він підкреслив, що Європа не може закривати очі на "військовий жест" з боку Москви.
Нагадаємо, напередодні нідерандський депутат Март ван де Вен заявив про те, що Рада Європи і Парламентська асамблея РЄ стали заручниками Росії, яка не сплачує внески до бюджету організації, не виконує інші зобов'язання, порушує суверенітет і територіальну цілісність України.
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