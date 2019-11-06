США закликають Росію звільнити затриманих кримських татар
"І ще вісьмох кримських татар незаконно затримали цього тижня. Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись", - йдеться у заяві амбасади, опублікованій у Facebook.
Напередодні в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму відбулися нові масові незаконні обшуки помешкань і затримання кримських татар. Унаслідок таких дій ще вісім кримських татар: Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров та Ескендер Сулейманов – були затримані окупаційною владою у сфабрикованій справі "Хізб-ут-Тахрір".
Міністерство закордонних справ України закликає світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію у зв'язку з новими масовими незаконними обшуками помешкань і затриманнями кримських арештами кримських татар.
Нагадаємо, що у Криму російські силовики затримали вісьмох кримських татар.
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