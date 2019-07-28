Савік Шустер знову з'явиться на українському телебаченні
"Я повертаюся в нову Україну, країну повну надії і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться в нашій студії. Я радий тому, що буду причетний до змін, що відбуваються в країні", — зазначив Шустер, йдеться в "Громадське".
Ток-шоу транслюватимуть щоп'ятниці о 21:00.
На початку травня стало відомо, що журналіст повернувся в Україну. Тоді Шустер заявив, що в Україні планує перебувати близько тижня та зустрітися з давнім бізнес-партнером Павлом Єлізаровим. Також Шустер повідомив, що має намір прояснити ситуацію з відкритими в Україні судовими розглядами.
Нагадаємо, 2017року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу Савіка Шустера 3S.tv (ТОВ "Телерадіокомпанія Всесвітня інформаційна служба") за заявою самого телеканалу.
Додамо, 1 грудня того ж року телеканал 3S.tv офіційно повідомив про припинення своєї діяльності з 1 січня 2017 року через фінансові труднощі. Згодом стало відомо, що канал 3S.tv продовжить свою роботу, якщо зможе зібрати 10 млн доларів.
Починаючи з 1 січня 3S.tv продовжував говорити, транслюючи повтори старих програм.
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