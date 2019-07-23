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Президент призначив заступника секретаря РНБО

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"
Заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України призначено Олексія Данілова.
Президент призначив заступника секретаря РНБО Володимир Зеленський

Відповідний Указ Президента №551/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в Указі, підписаному Володимиром Зеленським 23 липня.

Олексій Данілов народився 7 вересня 1962 в місті Красний Луч на Луганщині. У 2005 році очолював Луганську ОДА. Був народним депутатом України 5-го скликання від Блоку Юлії Тимошенко. Заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Нагадаємо, що 31 травня Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

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