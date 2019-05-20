Клімкін обіцяє допомагати Зеленському з міжнародними питаннями

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв бути на прямому зв'язку з новообраним президентом Володимиром Зеленським для консультування його з міжнародних питань

Клімків повідомив, що буде консультувати новообраного президента Володимира Зеленського з міжнародних питань адже Україна вичерпала резерв міжнародної підтримки.

"Я мав декілька суперових розмов з Володимиром Зеленським, останню - позавчора. Ми дуже добре поговорили, я сказав, що сто відсотків буду допомагати там, де це потрібно, а це буде потрібно, я так відчуваю, оскільки міжнародний контекст насправді дуже складний, і ми сьогодні вичерпали резерв міжнародної підтримки без мегазмін усередині країни. Але залишатися зараз, я вважаю, це неправильно", - повідомив глава МЗС Павло Клімкін, йдеться в "Укрінформ".

Відповідаючи на уточнююче запитання про форму допомоги новообраному президенту, міністр зазначив, що пообіцяв Зеленському бути на прямому зв'язку і в разі потреби брати участь у міжнародних перемовинах.

"Ми ж люди креативні. Я йому сказав: на прямому зв'язку (буду) сто відсотків, якщо потрібно бути на переговори в якійсь креативній якості - обов'язково ми там можемо опинитися. А потім - подивимося після виборів (парламентських - ред.). Насправді, життя змінюється, і у нас ще буде багато перезавантажень, я так відчуваю", - доповнив Клімкін.

Нагадаємо, що 17 травня міністр закордонних справ Клімкін іде у відставку.