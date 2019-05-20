Клімкін обіцяє допомагати Зеленському з міжнародними питаннями
"Я мав декілька суперових розмов з Володимиром Зеленським, останню - позавчора. Ми дуже добре поговорили, я сказав, що сто відсотків буду допомагати там, де це потрібно, а це буде потрібно, я так відчуваю, оскільки міжнародний контекст насправді дуже складний, і ми сьогодні вичерпали резерв міжнародної підтримки без мегазмін усередині країни. Але залишатися зараз, я вважаю, це неправильно", - повідомив глава МЗС Павло Клімкін, йдеться в "Укрінформ".
Відповідаючи на уточнююче запитання про форму допомоги новообраному президенту, міністр зазначив, що пообіцяв Зеленському бути на прямому зв'язку і в разі потреби брати участь у міжнародних перемовинах.
"Ми ж люди креативні. Я йому сказав: на прямому зв'язку (буду) сто відсотків, якщо потрібно бути на переговори в якійсь креативній якості - обов'язково ми там можемо опинитися. А потім - подивимося після виборів (парламентських - ред.). Насправді, життя змінюється, і у нас ще буде багато перезавантажень, я так відчуваю", - доповнив Клімкін.
Нагадаємо, що 17 травня міністр закордонних справ Клімкін іде у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Выборы или не выборы