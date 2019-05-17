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Міністр закордонних справ Клімкін іде у відставку

"Я вважаю, що так правильно, правильно по-людськи, правильно з погляду нормальної політичної культури, бо нам вона потрібна"
Павло Клімкін заявив, що йде у відставку з посади міністра закордонних справ України .
Міністр закордонних справ Клімкін іде у відставку Фото: ukrinform.ua

Відео з відповідною заявою він опублікував у Facebook.

"Я вважаю, що так правильно, правильно по-людськи, правильно з погляду нормальної політичної культури, бо нам вона потрібна. Я заздалегідь поінформував про це новообраного президента України. У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії, але я сказав йому, що готовий допомагати там, де буде потрібно, і там, де збігаються наші принципи й бачення", - зазначив Клімкін

Він додав, що ухвалив таке рішення для себе дуже давно й планує йти у Верховну Раду.

"У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як йти далі", - підсумував він.

 

Нагадаємо, що за останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов, та Костянтин Єлісєєв, та Ірина Луценко подала у відставку з поста.

За інформацією ЗМІ, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук також написав заяву про звільнення за власним бажанням.

 

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17 05 2019 15:24
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