Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ірина Луценко йде у відставку з посади представниці Порошенка в парламенті

Луценко вказала, що на початку роботи її головним завданням було налагодження ефективної співпраці з депутатськими фракціями, групами (здебільшого опозиційними), комітетами. За 5 років парламент підтримав понад 200 президентських ініціатив, за час роботи саме Луценко - 54
Ірина Луценко подала заяву про звільнення з посади представниці президента Петра Порошенка у Верховній Раді.
Ірина Луценко йде у відставку з посади представниці Порошенка в парламенті Фото: lb.ua

"Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представника президента Порошенка в парламенті. Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади", - заявила Ірина Луценко в Раді 17 травня, інформує "Громадське".

"Я можу сміливо сказати, що за останні роки парламент підтримав низку фундаментальних законів, ініційованих Порошенком, які мають значення для подальшого розвитку України", - сказала представниця президента.

Нагадаємо, що за останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов та Костянтин Єлісєєв.

За інформацією ЗМІ, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук також написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2019 12:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.