Ірина Луценко йде у відставку з посади представниці Порошенка в парламенті
"Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представника президента Порошенка в парламенті. Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади", - заявила Ірина Луценко в Раді 17 травня, інформує "Громадське".
"Я можу сміливо сказати, що за останні роки парламент підтримав низку фундаментальних законів, ініційованих Порошенком, які мають значення для подальшого розвитку України", - сказала представниця президента.
Нагадаємо, що за останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов та Костянтин Єлісєєв.
За інформацією ЗМІ, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук також написав заяву про звільнення за власним бажанням.
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