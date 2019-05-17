Ірина Луценко йде у відставку з посади представниці Порошенка в парламенті

Луценко вказала, що на початку роботи її головним завданням було налагодження ефективної співпраці з депутатськими фракціями, групами (здебільшого опозиційними), комітетами. За 5 років парламент підтримав понад 200 президентських ініціатив, за час роботи саме Луценко - 54

Ірина Луценко подала заяву про звільнення з посади представниці президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

"Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представника президента Порошенка в парламенті. Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади", - заявила Ірина Луценко в Раді 17 травня, інформує "Громадське".

"Я можу сміливо сказати, що за останні роки парламент підтримав низку фундаментальних законів, ініційованих Порошенком, які мають значення для подальшого розвитку України", - сказала представниця президента.

Нагадаємо, що за останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов та Костянтин Єлісєєв.

За інформацією ЗМІ, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук також написав заяву про звільнення за власним бажанням.