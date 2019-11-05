CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко звільнив заступника голови АП Олексія Філатова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент звільнив заступника глави АП Філатова
"Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України"
Фото: Укрінформ
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Укрінформ".
"Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", - йдеться в документі.
Філатов був призначений на посаду заступника глави Адміністрації Президента в липні 2014 року. Він відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи та представництво Президента в судах.
Нагадаємо, що Заступник глави Адміністрації Олексій Філатов спростував виклик до Генеральної прокуратури для вручення повістки у зв'язку з розслідуванням злочинів бізнесмена Сергія Курченка.
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11 05 2019 22:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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