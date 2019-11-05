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Президент звільнив заступника глави АП Філатова

"Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України"
Президент України Петро Порошенко звільнив заступника голови АП Олексія Філатова.
Президент звільнив заступника глави АП Філатова Фото: Укрінформ

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Укрінформ".

"Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України",  - йдеться в документі.

Філатов був призначений на посаду заступника глави Адміністрації Президента в липні 2014 року. Він відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи та представництво Президента в судах.

Нагадаємо, що Заступник глави Адміністрації Олексій Філатов спростував виклик до Генеральної прокуратури для вручення повістки у зв'язку з розслідуванням злочинів бізнесмена Сергія Курченка.

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11 05 2019 22:29
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