Філатов: ніяких повісток я не одержував
"Ніяких повісток, про які пишуть в пресі, я не отримував", - написав він у фейсбуці, назвавши публікацію повісток на сайті ГПУ "кашею з кулика в головах у співробітників прокуратури", інформує LB.ua.
"Людина з сумним обличчям їде в Тель-Авів і Відень, а після повернення 28 березня оголошує, що він комусь щось направив поштою і Гонтарева, Ложкін і Філатов є підозрюваними. Потім хтось згадує, що підозру (виявляється!) треба все-таки вручити. Мозковий штурм призводить до висновку про необхідність виклику всіх трьох "для вручення повідомлення про підозру". Думати - це корисно. Багато так прямо і говорять: "Думай (те)!". Але деякі думають тільки одну думку. Хоча, після глибокої думки про необхідність вручення повідомлення про підозру, щоб людина вважалася підозрюваною - непогано подумати і далі", - зазначив він.
Учасникам "прокурорської вікторини" Філатов запропонував відповісти на питання: 1. У яких випадках особа може бути викликана повісткою? 2. Що говорить закон про способи вручення повідомлення про підозру?
"Напевно співробітники прокуратури зіткнулися з цими складними питаннями в перший раз, тому їм дозволяється почитати КПК. І взагалі - більше читати (до речі, Генеральний прокурор це теж радить)", - додав Філатов.
28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
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