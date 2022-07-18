Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Президент України Володимир Зеленський увечері 17 липня видав два несподівані кадрові укази та зробив звернення, яке мало б їх пояснити. Водночас, наступні укази про призначення на тимчасові вакансії продемонстрували, що потужних змін не відбудеться.

Так, указом №500 Ірина Венедіктова відсторонена від посади Генерального прокурора, а указом №501 виконання обов'язків Генпрокурора покладено на її заступника Олексія Симоненка. Водночас, указом №499 глава держави усунув Івана Баканова від виконання обов'язків Голови Служби Безпеки України (СБУ) відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України: «невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків». А указом №504 вже від 18 липня тимчасово виконувати обов’язки Голови СБУ доручено першому заступнику Голови СБУ Василю Малюку.

Сам Зеленський пояснив у відеозверненнї, що ухвалив такі рішення, оскільки існує великий масив злочинів проти основ національної безпеки держави, а також зафіксована наявність зв’язків між працівниками силових структур України та спецслужбами рф, тому виникають «серйозні питання до відповідних керівників». Президент повідомив, що на сьогодні відкрита 651 кримінальна справа щодо державної зради та колабораціонізму працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів. Понад 60 працівників прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.



Натомість видання «Українська правда» повідомило з посиланням на співрозмовника у владі, що Венедіктова була усунута з посади через «напружені стосунки з Офісом президента». Зазначається, що медійна активність генпрокурорки та її рішення «у пришвидшеному режимі передавати до суду справи проти російських військових полонених», могло «загрожувати судами над українськими полоненими в росії і зупинкою обмінів».

Ірини Венедіктовоа, фото з відкритих джерел

Деякі факти про Венедіктову та відомство, яка вона очолювала

Ірина Венедіктова є першою в історії України жінкою-генпрокурором. Її призначення відбулося 17 березня 2020 року, до цього вона обіймала посаду в.о. директора Державного бюро розслідувань, а ще раніше - депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" (третій номер у партійному списку). Тобто, на посаді Генпрокурора вона пропрацювала рівно 28 місяців. До обрання до Верховної Ради Венедіктова планувала працювати суддею Верховного Суду (ВС). За даними «5 каналу», у 2016-2017 роках вона подавала свою кандидатуру на посаду судді ВС, але «провалила участь в конкурсі, отримавши бал менше мінімально допустимого».

11 лютого 2021 року за дорученням Венедіктової вперше повідомлено про підозру народному депутату України за так зване «кнопкодавство» (неперсональне голосування) - Владіславу Поляку, члена депутатської групи «Довіра». Проте, дотепер суд так і не ухвалив рішення по цій справі. Засідання як правило переносяться з різних причин, в тому числі через хвороби суддів. У русі ЧЕСНО відмічають, що досудове розслідування велося за процесуального керівництва офісу Генпрокурора, якому знадобився цілий рік, щоби підготувати підозру. Перше судове засідання у справі за обвинуваченням Поляка у кнопкодавстві відбулося лише 16 червня 2021 року.

Політичний резонанс викликало рішення Венедіктової піти терміново у відпустку лише на один день, а саме 20 грудня 2021 року, з покладанням виконання обов'язків Генпрокурора на її заступника Олексія Симоненка. Цього ж дня Симоненко підписав підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенко. Провадження стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 млрд гривень. Адвокати екс-президента вважають, що це було порушення закону і зроблено зумисно. Венедіктова не підписала документ особисто і, на думку захисників Порошенко, це також "свідчить про ставлення правоохоронних органів до цієї справи". Пізніше суд обрав запобіжний захід Порошенкові, що, за думкою Венедіктової, доводить законність порядку підпису і вручення підозри екс-президенту.

За час її перебування на посаді були підписані підозри по багатьом іншим гучним справам. Це стосується чинних і колишніх депутатів Верховної Ради, мерів міст, учасників Революції Гідності ("Євромайдану"), суддям, в тому числі Конституційного суду, високопосадовцям різних рівнів та іншим.

Фото: СБУ

Ситуація зі звільненням Баканова дещо схожа. Наприкінці червня американське видання Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що Зеленський може звільнити Баканова з посади Голови СБУ через невдалі операції та втрати в Херсоні. Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, і західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico повідомляє, що Зеленський прагне «замінити Баканова кимось більш підходящим».

Зеленський тоді спростував чутки про те, що він хоче звільнити Баканова. «По-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рф на нашу землю», – сказав тоді він, визнавши водночас, що саме тоді «деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися замість того, щоб бути на місці й захищати свою державу і народ».

Про Баканова, діяльність його СБУ та чутливе питання від Зеленського

До призначення Головою СБУ 29 серпня 2019 року очолював передвиборчий штаб Зеленського. З 2013 року керівник ТОВ "Квартал 95", потім ТОВ "Студія Квартал - 95", де на той час актор Зеленський виступав в якості лідера творчої групи. Бізнесмен. ЗМІ називають його другом дитинства діючого глави держави.

За каденції Баканова, особливо протягом останніх місяців, стало відомо про затримання чи відсторонення декількох діючих та колишніх співробітників СБУ, яких підозрюють у співробітництві з рф. Зокрема, мова йде про затримання 17 липня в Києві колишнього начальника управління СБУ у Криму Олега Кулініча, В кінці травня Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна з формулюванням "за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни".

В травні 2020 року в програмі журналістських розслідувань "Схеми" йшлося про те, що начебто Баканов всупереч законодавству обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Компанія спеціалізується на будівництві та операціях з нерухомістю. Проте в СБУ це заперечували, заявляючи, що Баканов не займається комерційною діяльністю з моменту призначення в СБУ, і що ця фірма призупинила діяльність. Натомість журналісти програми стверджували, що за їхніми даними фірма діюча і не вважається ліквідованою.

Цікавий нюанс. У вчорашньому зверненні, коментуючи рішення відсторонити та усунути керівників ГПУ та СБУ, Зеленський нагадав про «надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Відомо, що на це призначення відповідно до результатів прозорого конкурсу вже давно чекає не лише українська громадськість, але і світова спільнота. «Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення», - наголосив він.

Нагадаємо, що детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, набравши 246 балів, ще наприкінці грудня минулого року. Але конкурсна комісія відтоді почала по суті затягувати процедуру його призначення. Тут слід зауважити, що Клименко брав участь у розслідуванні низки гучних справ, таких, наприклад, як «газова справа» скандального депутата Олександра Онищенка (у минулому – Кадирова). А найголовніше, що саме він розслідував справу, в якій Національне антикорупційне бюро України підозрювало заступника голови Офісу президента Олега Татарова у причетності до корупційної схеми. І якщо конкурс на голову САП тимчасово гальмувала Генпрокуратура, то справу НАБУ проти Татарова фактично "поховала" СБУ.

Згадку Зеленського про конкурс на голову САП та його нібито однозначну позицію з цього питання можна було б пов’язати з нинішніми відстороненнями очільників саме цих відомств, які протистояли майбутньому голові САП Клименку, якби не призначення виконувачів обов’язків голів ГПУ та СБУ. Адже і Малюк, і Симоненко, які замінили Баканова та Венедіктову, як стверджують журналісти-розслідувачі та антикорупційники, є особами, наближеними саме до Татарова. Видання «Бабель» зазначає, що і Симоненко, і Малюк близькі до заступника голови Офісу президента Татарова і гуляли на його дні народження в серпні минулого року. А «Дзеркало тижня» нагадує, що «Симоненко курував низку резонансних розслідувань та допоміг Татарову уникнути кримінальної відповідальності». І якщо логіка у призначенні тимчасовим керівником відомства його першого заступника у випадку СБУ є, то Симоненко не є першим заступником Генпрокурора, а відтак його призначення з огляду на зв’язки із Татаровим викликали резонанс у суспільстві. Закономірність це чи лише співпадіння покаже час, який потрібен щонайменше для призначення очільника САП.