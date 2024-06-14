В Україні заборонили "громадські організації" Медведчука
Український суд заборонив 8 проросійських організацій, які координував колишній депутат від забороненої "ОПЗЖ”, Віктор Медведчук, якого в Україні обвинувачують у державній зраді і у 2022 році обміняли до рф. Позов подало Міністерство юстиції України за матеріалами Служби безпеки.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що представники цих громадських організацій планували здійснити в Україні держпереворот. Він мав відбутися паралельно з початком повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.
"Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих національних зборів", – йдеться у повідомленні.
Виконавці перевороту планували оголосити ультиматум та відсторонити керівництво України. Зловмисника планували сформувати бойові групи, щоб у разі відмови захопити держустанови у Києві та регіонах. Бойові групи мали налічувати понад півтисячі озброєних осіб.
У 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани та затримала трьох організаторів на початку повномасштабного вторгнення росії. У серпні 2023 року фігуранти отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина росії, який координував діяльність організацій Медведчука.
Зокрема суд заборонив та примусово розпустив такі організації:
- Міжнародна громадська організація "Ми народ України";
- Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";
- "Соборне козацтво";
- "Соборне козацтво" «Харківський округ";
- "Соборне козацтво" "Баришівська станиця";
- "Соборне козацтво" "Київський округ";
- "Соборне козацтво" "Львівський округ";
- "Соборне козацтво" "Сумський округ".