В Україні заборонили "громадські організації" Медведчука

У 2023 році фігуранти справи отримали різні терміни тюремного ув’язнення.

Український суд заборонив 8 проросійських організацій, які координував колишній депутат від забороненої "ОПЗЖ”, Віктор Медведчук, якого в Україні обвинувачують у державній зраді і у 2022 році обміняли до рф. Позов подало Міністерство юстиції України за матеріалами Служби безпеки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що представники цих громадських організацій планували здійснити в Україні держпереворот. Він мав відбутися паралельно з початком повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.

"Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих національних зборів", – йдеться у повідомленні.

Виконавці перевороту планували оголосити ультиматум та відсторонити керівництво України. Зловмисника планували сформувати бойові групи, щоб у разі відмови захопити держустанови у Києві та регіонах. Бойові групи мали налічувати понад півтисячі озброєних осіб.

У 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани та затримала трьох організаторів на початку повномасштабного вторгнення росії. У серпні 2023 року фігуранти отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина росії, який координував діяльність організацій Медведчука.

Зокрема суд заборонив та примусово розпустив такі організації: