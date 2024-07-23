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СБУ затримала екс-тележурналіста і трьох його спільників, які закликали до збройного опору мобілізації

23 липня 2024, 21:33
СБУ затримала екс-тележурналіста і трьох його спільників, які закликали до збройного опору мобілізації
Фото: Служба безпеки України
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Служба безпеки України викрила колишнього тележурналіста і трьох його спільників, які провокували суспільство до збройного опору мобілізації і поширювали фейки про українських захисників.
 
Про це ідеться у Telegram-каналі СБУ.
 
"У результаті превентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській і Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та "зливало" дані українських військових. Одним з організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а зараз відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи", — ідеться у повідомленні СБУ.
 
Відомо, що до інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора підозрюваний залучив ще сімох спільників. Серед них — псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот і фахівці з відеомонтажу.
За даними слідства, фігуранти закликали до збройного опору співробітникам ТЦК та правоохоронним органам, а також поширювали фейки про українських захисників.
 
"Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів і сторінок у ютубі, телеграмі та фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів. На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стрими та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували про силові методи ухилення від призову. Також вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК і правоохоронців", — додають у відомстві.
 
Зазначено, що для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.
 
За даними слідства, координацію злочинних дій фігуранти здійснювали через спеціально створений анонімний чат у месенджері.Під час обшуків за місцями їхнього проживання було виявлено комп'ютерну техніку й мобільні телефони на місці злочину.
 
Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
 
Також, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів зазначеного угруповання підконтрольної інтернет-мережі.
 
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.

 

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