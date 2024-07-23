СБУ затримала екс-тележурналіста і трьох його спільників, які закликали до збройного опору мобілізації

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Служба безпеки України викрила колишнього тележурналіста і трьох його спільників, які провокували суспільство до збройного опору мобілізації і поширювали фейки про українських захисників.

Про це ідеться у Telegram-каналі СБУ.

"У результаті превентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській і Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та "зливало" дані українських військових. Одним з організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а зараз відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи", — ідеться у повідомленні СБУ.

Відомо, що до інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора підозрюваний залучив ще сімох спільників. Серед них — псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот і фахівці з відеомонтажу.