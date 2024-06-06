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ПОЛІТИКА

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС

06 червня 2024, 18:22
СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС
Джерело: hromadske
російський генерал Олег Макаревич отримав підозру за наказ підірвати Каховську ГЕС у ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Українські правоохоронці оголосили підозру російському генералу Олегу Макаревичу. Він наказав підірвати Каховську ГЕС рік тому.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил рф Олега Макаревича.

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

"Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму", - пише спецслужба.

Також це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме - порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Рік тому росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи. Частково було затоплено місто Херсон.

Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що у вересні 2022 року Україна знала, що рф планує замінувати і підірвати Каховську ГЕС. При цьому тоді ніхто не думав, що окупанти зруйнують повністю всю станцію.

СБУКаховсьа ГЕС

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