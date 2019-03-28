Генпрокуратура висунула підозри найближчому оточенню Порошенка, - ЗМІ

В ГПУ заперечують, в АП кивають на Коломойського

Інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомляє про висунення підозр 98 особам, серед яких представники оточення президента Петра Порошенка.

"В рамках розслідування злочинів "сім'ї", ГПУ оголосила підозри у сприянні в незаконному відмиванню та легалізації (як до, так і після Революції Гідності) активів та коштів Курченка на мільярди гривень екс-главі АП Борису Ложкіну і колишній главі Національного банку України Валерії Гонтаревій, заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову (він вважається негласним куратором судової вертикалі в країні). Фігурантами справи також є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Пасенюк (ICU– інвестиційна компанія, що управляє активами Порошенко), йдеться у повідомленні "УНІАН" з посиланням на видання "Вести" та Forum Daily.

Агенція Коломойського з посиланням на інші видання стверджує, що "Гонтаревій, разом з одним із керівників інвесткомпанії ICU Костянтином Стеценком, інкримінується "сприяння злочинній організації та сприяння в незаконному заволодінні чужим майном" – грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2,069 млрд гривень шляхом укладення АТ "Брокбізнесбанк" липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з Аграрним фондом" за договорами прямого РЕПО з Національним банком".

Водночас екс-главі адміністрації президента Борису Ложкіну і заступнику глави адміністрації президента Олексію Філатову нібито "оголошено підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український Медіа Холдинг", співвласником якої на момент проведення цих операцій був Петро Порошенко".

"УНІАН" зазначає, що цю інформацію журналістам підтвердив заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик.

"Так, я підтверджую, що такі підозри були оголошені", - сказав Кулик.

Однак прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко написав у Facebook, що повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Лисенко наголосив, що повідомлення про підозру В. Гонтаревій, Б. Ложкіну, К. Стеценку, О. Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства, яке вимагає:

а)наявності достатніх доказів

б) доручення старшого групи прокурорів

в) особистого вручення.

За його словами, жодна з цих вимог не була дотримана прокурором Куликом.

"Відтак, зазначені особи не вважаються підозрюваними в розумінні ст. 42 КПК", - наголосив речник ГПУ.

Лисенко додав, що тепер ДБР надасть правову оцінку дій прокурора Кулика.

Водночас в АП заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського, якому і належить інформаційне агентство "УНІАН".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі проти олігарха Сергія Курченка з оточення екс-президента України Віктора Януковича, засудженого за державну зраду.