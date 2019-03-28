Генпрокуратура завершила розслідування у справі Курченка

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі проти олігарха Сергія Курченка з оточення екс-президента України Віктора Януковича, засудженого за державну зраду.

Так, Курченка підозрюють у вчиненні в складі злочинної організації Януковича особливо тяжких злочинів проти України.

Бізнесмену загрожує до 15 років ув'язнення.

Зокрема, йому інкримінують заволодіння скрапленим газом "Укрнафти" та "Укргазвидобування", зі збитками на майже 2,2 млрд грн, заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" в розмірі майже 450 млн грн, замах на заволодіння більше 5 млрд грн "Нафтогазу", заволодіння більше 787 млн грн Нацбанку, які надавались як стабілізаційний кредит "Реал банку" і заволодіння коштами банку на загальну суму 4,707 млрд грн, заволодіння грошовими коштами "Брокбізнесбанку" на суму 865,9 млн грн та 1,437 млрд грн, заволодіння грошовими коштами "Укргазбанку" на суму більше 502 млн грн, заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду на загальну суму більше 2 млрд грн, а також фіктивне підприємництво.

Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд грн, а загальна сума відшкодованих збитків - понад 1,5 млрд доларів, наголосив речник ГПУ.

"На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній)", - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко

Водночас, в коментарі Громадському Лисенко заперечив інформацію, яку поширили деякі ЗМІ щодо оголошення підозр оточенню президента Петра Порошенка, зокрема екс-голові адміністрації президента Борису Ложкіну, колишній голові НБУ Валерії Гонтарєвій та заступнику голови АП Олексію Філатову.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривеньна українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".