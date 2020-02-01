ПОЛІТИКА НОВИНИНовий Офіс генпрокурора складатиметься з 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 2 спеціалізованих прокуратур.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні ліквідували ГПУ - натомість буде Офіс генпрокурора
"Офіс генерального прокурора - центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 2 січня 2020 року"
Фото: Українська правда
2 січня замість ліквідованої Генеральної прокуратури розпочав роботу новостворений Офіс генерального прокурора, повідомляє "Українська правда".
Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook
Дослівно: "Офіс генерального прокурора - центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 2 січня 2020 року".
Деталі: Новий Офіс генпрокурора складатиметься з 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 2 спеціалізованих прокуратур.
Загалом там працюватиме 1500 осіб.
Фото: Українська правда
Наразі сайт ГПУ і Facebook-сторінка ГПУ уже змінили назви на Офіс генпрокурора.
Передісторія:
- 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який дав старт реформі прокуратури.
- Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру вже перейменували в "Офіс генерального прокурора".
- Військову прокуратуру мають ліквідувати, штат прокуратури зменшити у результаті переатестації. А діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів призупинять до 1 січня 2021 року.
- До генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту.
Нагадаємо, що Генпрокуратура змінила процесуальне керівництво у справі про вбивство Гандзюк
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02 01 2020 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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