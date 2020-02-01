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В Україні ліквідували ГПУ - натомість буде Офіс генпрокурора

"Офіс генерального прокурора - центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 2 січня 2020 року"
Новий Офіс генпрокурора складатиметься з 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 2 спеціалізованих прокуратур.
В Україні ліквідували ГПУ - натомість буде Офіс генпрокурора Фото: Українська правда

2 січня замість ліквідованої Генеральної прокуратури розпочав роботу новостворений Офіс генерального прокурора, повідомляє "Українська правда".

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook

Дослівно: "Офіс генерального прокурора - центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 2 січня 2020 року".

Деталі:  Новий Офіс генпрокурора складатиметься з 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 2 спеціалізованих прокуратур.

Загалом там працюватиме 1500 осіб. 

Фото: Українська правда

Наразі сайт ГПУ і Facebook-сторінка ГПУ уже змінили назви на Офіс генпрокурора.

Передісторія: 

  • 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який дав старт реформі прокуратури. 
  • Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру вже перейменували в "Офіс генерального прокурора".
  • Військову прокуратуру мають ліквідувати, штат прокуратури зменшити у результаті переатестації. А діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів призупинять до 1 січня 2021 року.
  • До генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту.

Нагадаємо, що Генпрокуратура змінила процесуальне керівництво у справі про вбивство Гандзюк

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02 01 2020 10:32
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