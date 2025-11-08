Пентагон анонсував реформу оборонних закупівель США для прискорення підтримки військових

За його словами, система має орієнтуватися на бойові потреби, а не на паперові процедури.

Очільник Пентагону Піт Гегсет підписав низку документів, які змінюють систему оборонних закупівель США, щоб вона швидше та ефективніше реагувала на потреби військових. Міністр оборони назвав бюрократію одним із головних ворогів, що гальмує оборонну спроможність країни.

Про це Гегсет заявив під час виступу у Військово-морському коледжі Вашингтона у Форт-Макнейрі.

"Сьогодні ми проводимо трансформацію вимог, закупівель та продажів іноземним військовим у всьому департаменті. Ми займаємося основною функцією військового департаменту: визначаємо, що потрібно нашим військовим, як ми купуємо ці можливості та як ми ділимося ними з нашими союзниками та партнерами", - заявив Гегсет.

Гегсет підписав три ключові документи:

Система закупівель для ведення бойових дій – прискорює надання військам «терміново необхідних можливостей». Реформа узгодження вимог – скорочує бюрократичні процедури для швидшого впровадження нових бойових можливостей. Об’єднання підрозділів з передачі зброї та безпеки – підвищує ефективність та оптимізує розподіл навантаження.

Мета змін зробити оборонні закупівлі швидшими, гнучкішими та результативнішими. Гегсет додав, що реформа дозволить «вивільнити робочу силу в оборонній, промисловій та урядовій сферах, стимулюючи прогрес над процесом».

"Ми переходимо від повільної системи, в якій домінують підрядники, що характеризується обмеженою конкуренцією, прив’язкою до постачальників і перевищенням витрат, до промислової бази, яка стимулює швидкість, інновації та інвестиції", - пояснив глава Пентагону.

За його словами, багато змін були розроблені у співпраці з Конгресом США. Члени Комітету з питань збройних сил Палати представників і Сенату на двопартійній основі запропонували реформи системи закупівель Пентагону, які лягли в основу нинішніх документів.