Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон анонсував реформу оборонних закупівель США для прискорення підтримки військових

08 листопада 2025, 14:57
Пентагон анонсував реформу оборонних закупівель США для прискорення підтримки військових
джерело glavcom
За його словами, система має орієнтуватися на бойові потреби, а не на паперові процедури.

Очільник Пентагону Піт Гегсет підписав низку документів, які змінюють систему оборонних закупівель США, щоб вона швидше та ефективніше реагувала на потреби військових. Міністр оборони назвав бюрократію одним із головних ворогів, що гальмує оборонну спроможність країни.

Про це Гегсет заявив під час виступу у Військово-морському коледжі Вашингтона у Форт-Макнейрі.

"Сьогодні ми проводимо трансформацію вимог, закупівель та продажів іноземним військовим у всьому департаменті. Ми займаємося основною функцією військового департаменту: визначаємо, що потрібно нашим військовим, як ми купуємо ці можливості та як ми ділимося ними з нашими союзниками та партнерами", - заявив Гегсет.

Гегсет підписав три ключові документи:

  1. Система закупівель для ведення бойових дій – прискорює надання військам «терміново необхідних можливостей».

  2. Реформа узгодження вимог – скорочує бюрократичні процедури для швидшого впровадження нових бойових можливостей.

  3. Об’єднання підрозділів з передачі зброї та безпеки – підвищує ефективність та оптимізує розподіл навантаження.

Мета змін зробити оборонні закупівлі швидшими, гнучкішими та результативнішими. Гегсет додав, що реформа дозволить «вивільнити робочу силу в оборонній, промисловій та урядовій сферах, стимулюючи прогрес над процесом».

"Ми переходимо від повільної системи, в якій домінують підрядники, що характеризується обмеженою конкуренцією, прив’язкою до постачальників і перевищенням витрат, до промислової бази, яка стимулює швидкість, інновації та інвестиції", - пояснив глава Пентагону.

За його словами, багато змін були розроблені у співпраці з Конгресом США. Члени Комітету з питань збройних сил Палати представників і Сенату на двопартійній основі запропонували реформи системи закупівель Пентагону, які лягли в основу нинішніх документів.

 
ПентагонРеформа

Останні матеріали

кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Політика
"Томагавки" для України – приємно, але не обов'язково. А чи потрібні ці ракети Німеччині? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 08:06
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється