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Горбатюк заявив, що його не допустять до переатестації

Начальник управління спецрозслідування вважає, що його звільнять найближчим часом
Главу управління спецрозслідування Генпрокуратури України Сергія Горбатюка можуть не допустити до атестації, яку проводять в рамках реформування ГПУ.
Горбатюк заявив, що його не допустять до переатестації Фото: hromadske.ua

За словами Горбатюка, він відмовився подавати заяву встановленого зразка на переатестацію. Він сказав, що подав рапорт і дві заяви, передає LB.ua.

"Одна [заява] - про переведення, одна - про неможливість подання заяви встановленого зразка та виконання порядку. Не допустять [до атестації] точно. Але зроблю все можливе, щоб ця реформа в такому вигляді не йшла. А звільнять? Вчора, сьогодні злякалися. Як буде в понеділок - не знаю", - сказав він.

Горбатюк також повідомив, що з цієї причини з спецуправління вже звільнили чотирьох співробітників. Також, за його словами, неправильну заяву подав старший прокурор управління Олексій Донський.

Раніше Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюка позивається до генпрокурора Юрія Луценка і просить суд скасувати наказ про службове розслідування.

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19 10 2019 15:30
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