Горбатюк заявив, що його не допустять до переатестації
За словами Горбатюка, він відмовився подавати заяву встановленого зразка на переатестацію. Він сказав, що подав рапорт і дві заяви, передає LB.ua.
"Одна [заява] - про переведення, одна - про неможливість подання заяви встановленого зразка та виконання порядку. Не допустять [до атестації] точно. Але зроблю все можливе, щоб ця реформа в такому вигляді не йшла. А звільнять? Вчора, сьогодні злякалися. Як буде в понеділок - не знаю", - сказав він.
Горбатюк також повідомив, що з цієї причини з спецуправління вже звільнили чотирьох співробітників. Також, за його словами, неправильну заяву подав старший прокурор управління Олексій Донський.
Раніше Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюка позивається до генпрокурора Юрія Луценка і просить суд скасувати наказ про службове розслідування.
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