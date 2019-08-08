Горбатюк подав позов проти Луценка
Позивач просить суд скасувати наказ генпрокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спецрозслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження Національному антикорупційному бюро України.
"До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до генерального прокурора Юрія Луценка", - повідомляє пресслужба суду.
"Підготували ми позов і відправляли його до суду. Може, з тиждень тому, точно не готовий сказати, бо я наразі у відпустці. ГПУ призначила службове розслідування, а ми оскаржили той наказ. Саме розслідування проводилось. Наразі, може, вже й завершене", - повідомляє Горбатюк, інформує УП.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Горбатюк не уточнив, про передачу матеріалів якого саме кримінального провадження йшлося.
Не змогли на це питання відповісти і в прес-службі генпрокурора, відзначивши, що ще не бачили позову.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.
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