Луценка викликали на допит у НАБУ

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика"

Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із куруючим заступником Генпрокурора Анжелою Стрижевською для здійснення неупередженого та ефективного досудового розслідування", - написала Сарган у Facebook, інформує УП.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що у поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення генпрокурора Юрія Луценка немає жодної з підстав, яка дозволяє відправити його у відставку.