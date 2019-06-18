Рада: Немає жодної підстави, яка б дозволила відправити Луценка у відставку

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що у поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення генпрокурора Юрія Луценка немає жодної з підстав, яка дозволяє відправити його у відставку

За його словами, у підкомітеті, який розглядає (подання щодо генпрокурора - ред), багато дискусій.

"Він (підкомітет - ред.) категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається на дві норми, котрі є в статті 42 закону про Генеральну прокуратуру, який ми приймали разом з нашими партнерами", - сказав Кожем'якін, йдеться в "УП".

Зазначається, що голова комітету пояснив, що закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) або Вищої ради прокурорів, а також у разі заборгованості за аліментами.

"Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (до порядку денного комітету - ред), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація", - заявив Кожем'якін.

Повідомляється, що він запропонував, щоб парламент розглянув подання про згоду на звільнення Луценка без розгляду цього питання в комітеті.

За даними видання, голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що в питанні відставки генпрокурора політична доцільність превалює над юридичним обґрунтуванням.

"Закон визначає виключний перелік обставин (для відставки генпрокурора - ред). Жодної з цих обставин у поданні не наведено... Я розумію професійних людей у комітеті. Вони справді в патовій ситуації, тому що жодної з цих норм не названо", - сказав спікер.

За його словами, комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, через те що він не відповідає встановленим Законом України "Про прокуратуру" вимогам до генерального прокурора, а тому не може перебувати на цій посаді.

У відповідь на це, Луценко сказав, що президент не має права його звільняти.

"Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, потрібна моя заява або недовіра депутатів Верховної Ради", - сказав генеральний прокурор.

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