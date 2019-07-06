Зеленський планує звільнити Луценка наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня внесе у Верховну Раду чотири подання щодо звільнення глав Міноборони, СБУ, МЗС та генпрокурора Юрія Луценка

За словами представника Зеленського в Ради, після провалу голосування щодо звільнення керівників СБУ, МЗС та Міноборони президент планує внести не три, а чотири подання, одне з яких про звільнення Луценка.

, - підкреслив Руслан Стефанчук, йдетья в " УП ". "Ми будемо показувати, що в ситуації, в якій сьогодні є абсолютне нерозуміння і несприйняття позиції президента, президент буде наполягати, що це в межах його конституційних повноважень, і будемо очікувати плідної реакції з боку Верховної Ради"

Представник Зеленського у Раді додав, що той має кандидатури на посади глав МЗС, СБУ, ГПУ і Міноборони, але називати їх не став. За словами Стефанчука, "по деяких напрямках є декілька кандидатур". "Єдине, що я можу гарантувати, що не буде тривалого розриву між звільненням і призначенням. Це буде внесено одразу", - додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, і Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку, також Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.

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