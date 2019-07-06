ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами представника Зеленського в Ради, після провалу голосування щодо звільнення керівників СБУ, МЗС та Міноборони президент планує внести не три, а чотири подання, одне з яких про звільнення Луценка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський планує звільнити Луценка наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня внесе у Верховну Раду чотири подання щодо звільнення глав Міноборони, СБУ, МЗС та генпрокурора Юрія Луценка
Юрій Луценко. Фото: УНІАН
"Ми будемо показувати, що в ситуації, в якій сьогодні є абсолютне нерозуміння і несприйняття позиції президента, президент буде наполягати, що це в межах його конституційних повноважень, і будемо очікувати плідної реакції з боку Верховної Ради", - підкреслив Руслан Стефанчук, йдетья в "УП".
Представник Зеленського у Раді додав, що той має кандидатури на посади глав МЗС, СБУ, ГПУ і Міноборони, але називати їх не став.
За словами Стефанчука, "по деяких напрямках є декілька кандидатур".
"Єдине, що я можу гарантувати, що не буде тривалого розриву між звільненням і призначенням. Це буде внесено одразу", - додав він.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, і Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку, також Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.
Читайте також: Луценка не покликали на нараду до Зеленського
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 06 2019 08:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
No articles