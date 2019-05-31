Луценка не покликали на нараду до Зеленського
"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім Генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений. Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив новим секретарем РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.
31 травня президент затвердив новий склад РНБО, включивши в нього шістьох членів своєї команди на чолі з Данилюком і міністра фінансів Оксану Маркарову. Також у складі РНБО залишаються кілька людей, яких призначав ще Петро Порошенко, зокрема генпрокурор Юрій Луценко.
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