Луценка не покликали на нараду до Зеленського

"Перевірила - зі складу РНБО не виключений. Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена"

На нараду, яку президент Володимир Зеленський провів у присутності членів РНБО, були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка.

"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім Генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений. Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський призначив новим секретарем РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

31 травня президент затвердив новий склад РНБО, включивши в нього шістьох членів своєї команди на чолі з Данилюком і міністра фінансів Оксану Маркарову. Також у складі РНБО залишаються кілька людей, яких призначав ще Петро Порошенко, зокрема генпрокурор Юрій Луценко.