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Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО

Зеленський підписав відповідний указ
Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО Фото: reuters.com

Зеленський підписав відповідний указ.

Раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом. Він єдиний з оточення президента має досвід роботи в АП, адже у 2014-2016 роках був заступником Бориса Ложкіна. 

Нагадаємо, що 17 травня Олександр Турчинов подав у відставку.

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Турчинов спростував чутки про те, що він досі виконує обов’язки секретаря РНБО.

Додамо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не вважає Олександра Данилюка вдалою кандидатурою для посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.

 
 

 

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28 05 2019 16:29
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