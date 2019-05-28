ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський офіційно призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО
Зеленський підписав відповідний указ
Фото: reuters.com
Зеленський підписав відповідний указ.
Раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом. Він єдиний з оточення президента має досвід роботи в АП, адже у 2014-2016 роках був заступником Бориса Ложкіна.
Нагадаємо, що 17 травня Олександр Турчинов подав у відставку.
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Турчинов спростував чутки про те, що він досі виконує обов’язки секретаря РНБО.
Додамо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не вважає Олександра Данилюка вдалою кандидатурою для посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.
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28 05 2019 16:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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