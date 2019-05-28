Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський підписав відповідний указ.

Раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом. Він єдиний з оточення президента має досвід роботи в АП, адже у 2014-2016 роках був заступником Бориса Ложкіна.

Нагадаємо, що 17 травня Олександр Турчинов подав у відставку.

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Турчинов спростував чутки про те, що він досі виконує обов’язки секретаря РНБО.