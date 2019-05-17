Турчинов подав у відставку
Турчинов вказує, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка, повідомляє "Українська правда".
"Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", – зазначає секретар РНБО.
Турчинов обіймав посаду Секретаря РНБО з 15 грудня 2014 року.
Після Євромайдану з 23 лютого по 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків президента України. Під час його правління на Донбасі було розпочали АТО. Також почався процес заборони Комуністичної партії, а Верховна Рада прийняла низку законів, необхідних для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.
Нагадаємо, що Павло Клімкін заявив, що йде у відставку з посади міністра закордонних справ України. За останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов, та Костянтин Єлісєєв, та Ірина Луценко подала у відставку з поста.
За інформацією ЗМІ, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук також написав заяву про звільнення за власним бажанням.
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