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Турчинов подав у відставку

Турчинов вказує, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.
Турчинов подав у відставку Олександр Турчинов. print screen

Турчинов вказує, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка, повідомляє "Українська правда".

"Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", – зазначає секретар РНБО.

Турчинов обіймав посаду Секретаря РНБО з 15 грудня 2014 року.

Після Євромайдану з 23 лютого по 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків президента України. Під час його правління на Донбасі було розпочали АТО. Також почався процес заборони Комуністичної партії, а Верховна Рада прийняла низку законів, необхідних для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Нагадаємо, що Павло Клімкін заявив, що йде у відставку з посади міністра закордонних справ України. За останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов, та Костянтин Єлісєєв, та Ірина Луценко подала у відставку з поста.

За інформацією ЗМІ, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук також написав заяву про звільнення за власним бажанням.

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17 05 2019 16:48
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