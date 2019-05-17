ПОЛІТИКА НОВИНИПерший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук написав заяву про звільнення за власним бажанням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ковальчук подав у відставку з посади заступника голови АП, - ЗМІ
Заява чекає схвалення Петра Порошенка
Віталій Ковальчук. Фото: uainside.info
Разом з тим, рішення про задоволення заяви чинним главою держави Петром Порошенко на даний момент немає. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела.
Нагадаємо, за останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов та Костянтин Єлісєєв.
Ковальчук працював на посаді першого заступника АП з грудня 2014 року - спочатку при Борис Ложкін, а після його звільнення - при Ігорі Райнін.
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17 05 2019 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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