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Ковальчук подав у відставку з посади заступника голови АП, - ЗМІ

Заява чекає схвалення Петра Порошенка
Перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Ковальчук подав у відставку з посади заступника голови АП, - ЗМІ Віталій Ковальчук. Фото: uainside.info

Разом з тим, рішення про задоволення заяви чинним главою держави Петром Порошенко на даний момент немає. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, за останній тиждень звільнилися два заступника глави Адміністрації президента - Олексій Філатов та Костянтин Єлісєєв.

Ковальчук працював на посаді першого заступника АП з грудня 2014 року - спочатку при Борис Ложкін, а після його звільнення - при Ігорі Райнін.

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17 05 2019 11:42
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