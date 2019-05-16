Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку, - ОНОВЛЕНО
Наразі лише подано заяву, але співрозмовник висловив впевненість, що її задовольнить ще чинний глава держави, повідомляє "Європейська правда".
"Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.
Костянтин Єлісєєв був призначений заступником голови АП в липні 2015 року і курирував зовнішньополітичний напрям. До цього він більше 5 років був послом України при ЄС.
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Заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку, інформує "Укрінформ".
"Так, ця інформація відповідає дійсності", - сказав Єлісєєв, відповідаючи на запитання.
Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала у відставку з посади уповноваженого Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.
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