Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку, - ОНОВЛЕНО

"Ми відкриваємо простір для нової команди"

Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Наразі лише подано заяву, але співрозмовник висловив впевненість, що її задовольнить ще чинний глава держави, повідомляє "Європейська правда".

"Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.

Костянтин Єлісєєв був призначений заступником голови АП в липні 2015 року і курирував зовнішньополітичний напрям. До цього він більше 5 років був послом України при ЄС.

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Заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку, інформує "Укрінформ".

"Так, ця інформація відповідає дійсності", - сказав Єлісєєв, відповідаючи на запитання.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала у відставку з посади уповноваженого Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.