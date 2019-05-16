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Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку, - ОНОВЛЕНО

"Ми відкриваємо простір для нової команди"
Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.
Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку, - ОНОВЛЕНО Костянтин Єлісєєв. Фото: president.gov.ua

Наразі лише подано заяву, але співрозмовник висловив впевненість, що її задовольнить ще чинний глава держави, повідомляє "Європейська правда".

"Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.

Костянтин Єлісєєв був призначений заступником голови АП в липні 2015 року і курирував зовнішньополітичний напрям. До цього він більше 5 років був послом України при ЄС.

Оновлення

Заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку, інформує "Укрінформ".

"Так, ця інформація відповідає дійсності", - сказав Єлісєєв, відповідаючи на запитання.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала у відставку з посади уповноваженого Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

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16 05 2019 19:44
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