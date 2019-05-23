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Турчинов сподівається, що команда Зеленського продовжить ракетну програму

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов сподівається, що зі зміною кадрів у секторі безпеки і оборони України ракетна програма буде продовжуватися
Турчинов зазначає, що 23 травня на полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань: пуски українських ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".
Турчинов сподівається, що команда Зеленського продовжить ракетну програму Фото: unian.ua

За словами екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема – крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун", йдеться в "УП".

"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", – каже Турчинов.

"Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", – наголосив він.

Нагадаємо, що напередодні Турчинов подав у відставку.
 
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23 05 2019 14:54
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