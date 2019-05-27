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Турчинов спростував чутки про те, що він досі виконує обов’язки секретаря РНБО

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов назвав нісенітницею інформацію про те, що він нібито продовжує виконувати обов’язки на цій посаді
Турчинок запевнив, що з моменту оприлюднення указу про звільнення він не працює на посаді секретаря РНБО.
Турчинов спростував чутки про те, що він досі виконує обов’язки секретаря РНБО Фото: hromadske.ua

"Останнім часом деякі ЗМІ розповсюджують інформацію, нібито я продовжую виконувати обов’язки секретаря РНБО України. Нагадую, що 17 травня я звернувся до Президента із заявою на звільнення, а 19 травня був підписаний відповідний указ", - зазначив Турчинов у своєму дописі на сторінці у Facebook.

У зв’язку з цим він наголосив, що з моменту оприлюднення указу Президента України "Про звільнення О.Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України" не працює секретарем РНБО.

"Твердження, що нібито я виконую якісь обов’язки секретаря РНБО - нісенітниці, які не відповідають дійсності та суперечать українському законодавству", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, що 17 травня Турчинов подав у відставку.

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27 05 2019 15:41
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