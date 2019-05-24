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Не можу уявити Данилюка секретарем РНБО навіть у кошмарному сні, - Тука

"Я собі такого уявити не можу навіть в кошмарному сні. За моїм уявленням секретар РНБО це абсолютна інша людина за посадовими обов‘язками, це людина стратегічного мислення"
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не вважає Олександра Данилюка вдалою кандидатурою для посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.
Не можу уявити Данилюка секретарем РНБО навіть у кошмарному сні, - Тука Фото: unian.ua

"Я собі такого уявити не можу навіть в кошмарному сні. За моїм уявленням секретар РНБО це абсолютна інша людина за посадовими обов‘язками, це людина стратегічного мислення", - заявив Тука, повідомляє "Громадське".

Він також додав, що Данилюк блокував ініціативи щодо вимушених переселенців, коли очолював Міністерство фінансів.

"Саме Олександр Данилюк в тому уряді, в якому ми разом з ним співпрацювали, саме ця людина блокувала будь-які ініціативи щодо вимушених переселенців. І не тільки ці напрямки. Там є багато запитань щодо функціонування і Міністерства оборони, і Міністерства освіти", - розповів Тука.

"Від мене він відверто тікав з засідання уряду. Людина, яка мені в вічі казала "Жора, який Донбас, туди стільки грошей потрібно, відчепись", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, що заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка розповів, що президент Володимир Зеленський вирішив призначити на посаду секретаря РНБО Олександра Данилюка.

 
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24 05 2019 16:47
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