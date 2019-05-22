ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив очільника "Слуги народу" заступником глави СБУ
"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України"
Фото: з відкритих джерел
Відповідний указ 22 травня опублікували на сайті президента.
"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі №316.
Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.
Додамо, Володимир Зеленський відповідними указами призначив: Хомчака головою Генштабу ЗСУ, екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана - головою Адміністрації Президента та помічником - Сергія Шефіра.
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