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Зеленський призначив очільника "Слуги народу" заступником глави СБУ

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України"
Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
Зеленський призначив очільника "Слуги народу" заступником глави СБУ Фото: з відкритих джерел

Відповідний указ 22 травня опублікували на сайті президента.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі №316.

Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.

Додамо, Володимир Зеленський відповідними указами призначив: Хомчака головою Генштабу ЗСУ, екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана - головою Адміністрації Президента та помічником - Сергія Шефіра

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22 05 2019 12:37
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