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Данилюка призначили секретарем Ради нацбезпеки, - заступник глави АП

Президент Володимир Зеленський вирішив призначити екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони
За словами Руслана Рябошапки, указ про призначення опублікують найближчим часом,можливо навіть до кінця сьогоднішнього дня на сайті Президента.
Данилюка призначили секретарем Ради нацбезпеки, - заступник глави АП Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

"Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав заступник глави АП Руслан Рябошапка, йдеться у LIGA.net.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповідними указами призначив: Хомчака головою Генштабу ЗСУ, екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана - головою Адміністрації Президента та помічником - Сергія Шефіра, а також Івана Баканова на посаду першого заступника голови СБУ. 
 
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22 05 2019 15:37
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