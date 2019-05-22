Данилюка призначили секретарем Ради нацбезпеки, - заступник глави АП Президент Володимир Зеленський вирішив призначити екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони

За словами Руслана Рябошапки, указ про призначення опублікують найближчим часом,можливо навіть до кінця сьогоднішнього дня на сайті Президента.

Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

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