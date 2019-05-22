ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами Руслана Рябошапки, указ про призначення опублікують найближчим часом,можливо навіть до кінця сьогоднішнього дня на сайті Президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данилюка призначили секретарем Ради нацбезпеки, - заступник глави АП
Президент Володимир Зеленський вирішив призначити екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони
Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua
"Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав заступник глави АП Руслан Рябошапка, йдеться у LIGA.net.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповідними указами призначив: Хомчака головою Генштабу ЗСУ, екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана - головою Адміністрації Президента та помічником - Сергія Шефіра, а також Івана Баканова на посаду першого заступника голови СБУ.
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