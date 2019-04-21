ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти Володимир Зеленський, який ймовірно переможе у другому турі виборів, заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: Луценко - це стара команда, ми будемо призначати нових людей
"Луценко - це стара команда, ми будемо призначати нових людей"
Володимир Зеленський
"Луценко - це стара команда, ми будемо призначати нових людей", - сказав Зеленський під час брифінгу у своєму передвиборчому штабі, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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21 04 2019 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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