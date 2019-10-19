CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральна прокуратура звільнила трьох прокурорів управління спеціальних розслідувань, яке займається розслідуванням справ Майдану.
ГПУ звільнила трьох прокурорів, які розслідували справи Майдану
Вони були не згодні з механізмом переатестації
Фото: з вільних джерел
ГПУ звільнила трьох прокурорів, які розслідували справи Майдану розповів прокурор департаменту Олексій Донський, передає LB.ua. За його словами, за процедурою скорочення звільнили Юрія Безщасного, Тетяну Дем'яненко і Віталія Тарасюка. Останній - заступник керівника управління Юрія Горбатюка. "Прокурорів звільнили через те, що вони подали заяву на згоду про переатестацію в старій формі, оскільки не погоджувалися з новою формою", - йдеться в повідомленні. За словами Донського, прокурори наполягають на тому, щоб механізм переатестації прокурорів був прозорим. Представник управління спецрозслідування вважає, що звільнення прокурорів з цього підрозділу прокуратури може привести до значного затягування розслідування справ Майдану. За даними ЗМІ, щоб пройти атестацію прокурорів зобов'язували підписати згоду на визнання будь-якої, навіть анонімної скарги, без її офіційного підтвердження. "У цій згоді є пункт: "Згоден з тим, що під час проведення співбесіди і затвердження рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), що не підлягає додатковому офіційному підтвердженню", - пише журналістка телеканалу "Теперішній час" Ірина Ромалійська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
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