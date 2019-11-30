59 людей визнано винними у справах Майдану, - ГПУ
"Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб. У скоєнні злочинів судами визнані винними 59 осіб, щодо 46 з них прийняті обвинувальні акти", - заявили в Генеральній прокуратурі, передає LB.ua.
Загалом правоохоронними органами України в провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 чиновникам, 228 правоохоронцям, в тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам і 23 суддям.
У відомстві також поінформували, що за перші дев'ять місяців 2019 управління спецрозслідування повідомило про підозру 14 людям, в тому числі чиновникам, керівникам правоохоронних органів. Стосовно 11 осіб досудове слідство закінчено і обвинувальні акти направлено до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.
Загалом протягом усього часу управління спецрозслідування досліджувало понад 4100 епізодів скоєння кримінальних злочинів, в яких підозру повідомили 288 людям.
У ГПУ підрахували, що під час подій Майдану постраждали 2442 людини. З них - 1721 цивільна особа і 721 правоохоронець
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне пленарне засідання 3 грудня депутати розпочнуть з розгляду поправки до законопроєкту про Державне бюро розслідувань.
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