Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

59 людей визнано винними у справах Майдану, - ГПУ

У Генпрокуратурі відзвітували про розслідування
59 осіб визнали винними у справах Майдану.
59 людей визнано винними у справах Майдану, - ГПУ Фото: з вільних джерел

"Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб. У скоєнні злочинів судами визнані винними 59 осіб, щодо 46 з них прийняті обвинувальні акти", - заявили в Генеральній прокуратурі, передає LB.ua.

Загалом правоохоронними органами України в провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 чиновникам, 228 правоохоронцям, в тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам і 23 суддям.

У відомстві також поінформували, що за перші дев'ять місяців 2019 управління спецрозслідування повідомило про підозру 14 людям, в тому числі чиновникам, керівникам правоохоронних органів. Стосовно 11 осіб досудове слідство закінчено і обвинувальні акти направлено до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

Загалом протягом усього часу управління спецрозслідування досліджувало понад 4100 епізодів скоєння кримінальних злочинів, в яких підозру повідомили 288 людям.

У ГПУ підрахували, що під час подій Майдану постраждали 2442 людини. З них - 1721 цивільна особа і 721 правоохоронець

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне пленарне засідання 3 грудня депутати розпочнуть з розгляду поправки до законопроєкту про Державне бюро розслідувань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2019 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.