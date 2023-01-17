Суд заочно заарештував Януковича за розстріл Майдану

Суд вкотре обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього президента Віктора Януковича у справах Майдану.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 17 січня.

"За клопотанням слідчого ДБР, погодженим з Офісом генерального прокурора, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо колишнього президента України", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ще у листопаді 2021 року ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев'яти чиновників під час акцій протесту у 2014 році.

"Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - заявили в бюро.

Наразі стосовно всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також суддя встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після якого обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України наклала арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів США.