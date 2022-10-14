У Києві пройшла спільна молитва за Україну та її захисників

У Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці та в День захисників та захисниць України пройшла спільна молитва за Україну, український народ та всіх, хто боронить від ворога.

Про це повідомляє Укрінформ.

Молитва пройшла в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників. Протоієрей УГКЦ Юрій Косач в інтерв’ю розповів, що тут моляться за борців України з часу зведення споруди — одразу після Євромайдану.

"У своїх молитвах ми згадуємо повсякчас всіх тих, хто боровся на Майдані, хто пішов в АТО і до сьогоднішнього дня виборює свободу і незалежність. Ми згадуємо і всіх попередників, які стали фундаментом для воїнів сьогодення. Свято Покрови Пресвятої Богородиці для нашого народу має надзвичайно велике значення, оскільки є символом боротьби за своє. Бо Богородиця — та, яка відстоює і захищає. Ми зараз також захищаємося, ми ведемо святу визвольну законну війну. Ми відстоюємо право на життя, на свободу, на мир", - підкреслив священнослужитель.

Захід організували Національний музей Революції Гідності, ГО "Родини Небесної Сотні" та Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ за участі КП УЗН Печерського району м. Києва. Помолитися прийшли небагато людей — загалом, близькі родичі загиблих під час Євромайдану. Проте отець Юрій запевнив, що де би людина не молилася — Бог почує.

Після молитви учасники заходу поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні на знак пам’яті про загиблих захисників України.