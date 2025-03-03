Папа Римський з лікарні закликав молитися за "змучену Україну"
Понтифік продовжує лікування після погіршення стану здоров’я, його стан "залишається стабільним".
Про це інформує пресслужба Ватикану в соцмережі X (Twitter).
Вчора понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.
"Звідси війна виглядає ще більш абсурдною", – сказав він.
Франциск закликав і молитися за "змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан та Ківу".
У Ватикані розповідали, що понтифіку вже не потрібна штучна вентиляція легенів – тільки високопотокова киснева терапія.
Днями ми писали, що Франциск пережив напад бронхоспазму та був підключений до апарату для дихання.