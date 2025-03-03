Папа Римський з лікарні закликав молитися за "змучену Україну"

За його словами, з лікарні війна виглядає ще більш абсурдною.

Понтифік продовжує лікування після погіршення стану здоров’я, його стан "залишається стабільним".

Про це інформує пресслужба Ватикану в соцмережі X (Twitter).

Вчора понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.

"Звідси війна виглядає ще більш абсурдною", – сказав він.

Франциск закликав і молитися за "змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан та Ківу".

У Ватикані розповідали, що понтифіку вже не потрібна штучна вентиляція легенів – тільки високопотокова киснева терапія.

Днями ми писали, що Франциск пережив напад бронхоспазму та був підключений до апарату для дихання.