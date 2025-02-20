11 річниця Майдану: іноземні дипломати вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Саме в цей день загинула найбільша кількість людей, які вийшли на Майдан.

Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує день Революції Гідності.

11 років тому цей день став точкою неповернення, коли влада відкрила вогонь по своєму народові.

Саме в цей день загинула найбільша кількість протестувальників, які вийшли на Майдан за свободу, справедливість і гідність.

День пам’яті Героїв Небесної Сотні було встановлено указом президента України від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

І тепер щороку пам’ять загиблих людей вшановують 20 лютого.

За офіційними даними, протягом 18-20 лютого 2014 року загинули 73 активісти, 11 правоохоронців, а понад 600 осіб отримали травми.

Сьогодні посольство Німеччини в Україні наголосило, що українські військові сьогодні продовжують справу Героїв Небесної Сотні, і запевнило у непохитній підтримці України.

Також посольство Японії в Україні оприлюднило відео покладання послом Масаші Накагоме квітів на Алеї Небесної Сотні, посольство Британії в Україні заявило, що Герої Небесної Сотні заплатили найвищу ціну за ідеали свободи, справедливості та демократії.