Перші особи держави вшанували пам'ять загиблих на Майдані

Керівники держави встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні

Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували пам’ять загиблих на Майдані активістів.

Керівники держави встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу глави держави.

Фото: Укрінформ

Після цього присутні вшанували пам'ять полеглих майданівців хвилиною мовчання.

Фото: Укрінформ

Участь у заході також взяв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

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