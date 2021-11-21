CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували пам’ять загиблих на Майдані активістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перші особи держави вшанували пам'ять загиблих на Майдані
Керівники держави встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
Фото: Укрінформ
Керівники держави встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу глави держави.
Фото: Укрінформ
Після цього присутні вшанували пам'ять полеглих майданівців хвилиною мовчання.
Фото: Укрінформ
Участь у заході також взяв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).
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21 11 2021 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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