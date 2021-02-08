Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі про розгін Майдану

Печерський суд Києва дозволив заочне розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, зазначає "Громадське".

Суд дозволив здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо Януковича. Як вказують у прокуратурі, експрезидент переховується на території РФ, а рішення суду дозволяє проводити досудове розслідування за його відсутності.

Раніше у цій справі Печерський райсуд Києва дозволив заочне тримання під вартою Януковича, однак Апеляційний суд рішення скасував. У суді тоді пояснили, що ухвалили таке рішення, бо прокурори не довели, що експрезидент перебуває у міжнародному розшуку.

У судовому засіданні про заочне розслідування прокурори доводили те, що Янукович перебуває у міжнародному розшуку, а Інтерпол не є єдиним органом, який здійснює пошук.

"Ми наполягаємо на тому, що міжнародний розшук особи може здійснюватися не лише через Інтерпол. Зокрема, це може робити слідчий чи прокурор у рамках міжнародного співробітництва. Окрім того, відповідно до закону, слідчий або прокурор може доручити розшук оперативному підрозділу або здійснювати його самостійно", - заявив прокурор Денис Іванов.

Водночас адвокати Януковича наполягали на тому, що міжнародний розшук здійснює саме Інтерпол, який не розшукує експрезидента. Вони заявляли про політичне переслідування Януковича. Також захист зазначав, що прокуратура має два провадження-клони за одних і тих же обставин, а строки дії того, в якому заявлено клопотання, нібито вже завершились.

Що це за справа?

В Офісі генпрокуратури зазначили, що Янукович хотів припинити масові акції протесту, тому використав свої повноваження президента разом із ексглавою СБУ та ексміністром внутрішніх справ. Він, за даними слідства, організував застосування правоохоронцями без відповідних підстав спецзасобів, військової техніки, вогнепальної зброї.

Такі дії призвели до масових жертв протестувальників у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року. Зокрема внаслідок цього загинули 62 людини.

Тож Януковичу інкримінують перешкоджання проведенню мітингів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисні вбивства та закінчення замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту.

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