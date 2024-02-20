Президент Євроради згадав про річницю революції: ми ніколи не забудемо жертв Майдану

Президент Європейської Ради Шарль Мішель в річницю Дня Героїв Небесної сотні сказав, що в Європі ніколи не забудуть жертв Революції гідності.

Про це Мішель написав в соцмережі X (Twitter).

"В сьогоднішній День пам’яті Небесної сотні ми вшановуємо вашу мужність і схиляємося перед вашою незламною рішучістю. Ми ніколи не забудемо жертв Майдану. Їхній спадок надихає нас донині", - йдеться в дописі.

Він додав, що під час подій на Майдані 10 років тому, герої і героїні загинули, відстоюючи свободу, Європу та демократичні принципи.

Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні: його підписано указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні".

Під час Революції в ці дні гідності було найактивніше протистояння між українським народом і силовиками. З18 по 20 лютого на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого від поранень померли ще більше 20 протестувальників.

Всі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність - до Небесної сотні.

Усім 105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців: громадянин Білорусі Михайло Жизневський і громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденом Героїв Небесної сотні.