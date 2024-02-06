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ПОЛІТИКА

Шарль Мішель закликав ухвалити рішення щодо пакету допомоги Україні

06 лютого 2024, 16:26
Шарль Мішель закликав ухвалити рішення щодо пакету допомоги Україні
Фото: з вільних джерел
Очільник Євроради наголосив, що ці гроші є необхідними, щоб гарантувати фінансову стабільність Києва.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Сполучені Штати якнайшвидше схвалити схвалення допомоги Україні в розмірі $60 млрд.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"Щоб не було жодних сумнівів та підозр, дозвольте мені заявити, що кожен євро на підтримку України – це євро, інвестований у нашу безпеку та нашу заможність, у стабільність Європейського Союзу. Ці рішення Європейської ради є посланням усім, хто вірить в демократичні цінності та свободу… Хочу звернутися до Палати представників Конгресу США (з проханням) виділити 60 мільярдів доларів, які є необхідними, щоб гарантувати фінансову стабільність України", – зазначив голова Євроради.

За його словами, головними посланнями двох минулих засідань Європейської ради були єдність та лідерство. У грудні минулого року лідери країн ЄС прийняли рішення відкрити переговори про входження до ЄС із Україною, як із країною-кандидатом. Минула Європейська рада кілька днів тому прийняла рішення надати 50 мільярдів євро макрофінансової підтримки для України на наступні чотири роки, і це рішення було прийнято всіма 27-ма країнами в межах європейського бюджету.

"Це демонструє нашу рішучість, що ми не дали росії залякати себе, росії, яка жорстоко порушує український суверенітет та міжнародне право. Це рішення демонструє нашу спроможність бути рішучими та непохитними у підтримці України так довго, як це буде необхідним. Тому що ми добре розуміємо: підтримка України, підтримка українського народу також у наших інтересах (у збереженні) миру й безпеки", – додав він.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Адміністрація Байдена хоче включити допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів у загальний пакет заходів підтримки.

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