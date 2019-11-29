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Правка щодо справ Майдану буде першою на порядку денному наступної сесії - Зеленський

Ця правка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне пленарне засідання 3 грудня депутати розпочнуть з розгляду поправки до законопроєкту про Державне бюро розслідувань.
Правка щодо справ Майдану буде першою на порядку денному наступної сесії - Зеленський Фото з вільних джерел

Про це глава держави сказав під час урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури, повідомляє "Громадське".

"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функції слідства, ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед, це стосується злочинів, вчинених на Майдані Незалежності", - сказав він прокурорам.

Зеленський зазначив, що ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану.

Ця правка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу. Саме через вимогу ухвалити цю поправку 21 листопада адвокатка родин загиблих на Майдані Євгенія Закревська оголосила голодування.

У коментарі hromadske Закревська повідомила, що буде голодувати, поки справи Майдану не будуть розслідувати.

Раніше Закревська казала, що якщо не перевести слідчих, справи Майдану "передадуть у пустоту", попри те, що у ДБР вже створили новий підрозділ для розслідування справ Майдану.

 

Нагадаємо, що з Офісу президента вилучили протоколи нарад часів Майдану та Іловайської трагедії

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29 11 2019 17:56
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