Правка щодо справ Майдану буде першою на порядку денному наступної сесії - Зеленський
Про це глава держави сказав під час урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури, повідомляє "Громадське".
"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функції слідства, ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед, це стосується злочинів, вчинених на Майдані Незалежності", - сказав він прокурорам.
Зеленський зазначив, що ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану.
Ця правка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу. Саме через вимогу ухвалити цю поправку 21 листопада адвокатка родин загиблих на Майдані Євгенія Закревська оголосила голодування.
У коментарі hromadske Закревська повідомила, що буде голодувати, поки справи Майдану не будуть розслідувати.
Раніше Закревська казала, що якщо не перевести слідчих, справи Майдану "передадуть у пустоту", попри те, що у ДБР вже створили новий підрозділ для розслідування справ Майдану.
Нагадаємо, що з Офісу президента вилучили протоколи нарад часів Майдану та Іловайської трагедії
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