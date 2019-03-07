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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Клімкін: після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики

"Я вважаю, що будь-яка команда повинна ангажувати інших, вести своєю харизмою. Якою буде модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно"
Глава МЗС Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, розкритикував команду Зеленського за відсутність стратегії щодо зовнішньої політики України.
Клімкін: після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

Клімкін зазначив, що з моменту інавгурації у нього практично не було комунікації з командою президента, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що будь-яка команда повинна ангажувати інших, вести своєю харизмою. Якою буде модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно. Ок, якими будуть обриси цієї політики? Невідомо. Зараз ви від нової команди чуєте то одне, то інше по кожному питанню. Один каже - а давайте Донбасу російську мову дамо, інший відповідає - не треба. Це стратегія? Є багато інтерв'ю замість стратегії", - сказав міністр.

"У зовнішній політиці нам треба і бачення, і структурований процес. Сьогодні ніякого порядку немає - ні хорошого, ні поганого. Ні в принципі зовнішньої політики. Можливо, вона з'явиться. Можливо, хтось заважає. Я заважаю? Ну, з завтрашнього дня (з 3 липня - ЄП) я буду у відпустці. Немає проблем", - сказав він.

Нагадаємо, що  1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль. Також, Зеленський надіслав Гройсманові листа щодо покарання міністра Клімкіна.

 
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03 07 2019 18:55
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