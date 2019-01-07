Зеленський надіслав Гройсманові листа щодо покарання міністра Клімкіна

За словами Богдана, таке рішення Президент ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку.

"Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати", – йдеться у листі глави держави, інформують в "Укрінформ".

Керівник ОП додав, що відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції Президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ міністр зобов’язаний доповідати главі держави про такі події, як нота МЗС РФ щодо 24 моряків.

Він також підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, але висловив переконання, що у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для державних інтересів.

"Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну", - сказав Богдан.

Він також повідомив, що з огляду на цю ситуацію Президент повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

"Наразі деякі міністри, Верховна Рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України й наших громадян. Тому ми сьогодні звертатимемося до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє Президент, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству", - сказав Богдан.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив президенту Володимиру Зеленському запропонувати міністру закордонних справ Павлу Клімкіну написати заяву на відпустку на кілька місяців.

Раніше 27 червня президент України Володимир Зеленський обурився діями міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Російської Федерації щодо полонених моряків. Зеленський заявив, що через небажання Верховної Ради голосувати за відставку чинного голови МЗС України Клімкіна та призначення запропонованого командою президента на цей пост Вадима Пристайко, Зеленський дізнається інформацію про важливі кроки України на міжнародній арені з Інтернету.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

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